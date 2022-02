Kornwestheim Campus Ost: Der Weg ist frei

Auch die SPD stellte sich hinter den Beschluss – obgleich die Sozialdemokraten in der Vergangenheit immer betont hatten, eine andere Lösung zu bevorzugen als die ihrer Meinung nach zu große Ballung von Schülern im Osten der Stadt. Der SPD-Stadtrat Roland Bertet gab in seiner Stellungnahme zu Protokoll, wie wichtig eine gute personelle Ausstattung mit pädagogischen Fachkräften am Standort mit seinen geschätzt 1500 Schülerinnen und Schülern sei, um Konflikte zu „vermeiden und moderieren“. Er hoffe, so Bertet, seine Befürchtungen würden sich in Luft auflösen.