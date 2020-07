Kornwestheim Capitol erhält Preis für sein Kinderprogramm

Wofür das Preisgeld verwendet wird, ist noch nicht ganz klar: „Es wird in das Kino fließen, entweder in Modernisierungen oder in das neue Programm“, sagt Scholz. Denn das Team des Capitol sieht die Auszeichnung nicht nur als Bestätigung an, sondern auch als einen Auftrag für die Zukunft. Gerade in Zeiten von Corona sei es nicht einfach, langfristig zu planen und dabei trotzdem ein gutes Programm auf die Beine zu stellen. „Große Neuerscheinungen gibt es kaum und die Erscheinungstermine werden zur Zeit auch ziemlich häufig verschoben“, erklärt Scholz. Deshalb setzt das Kornwestheimer Kino neben einem breiten Angebot auch weiter auf Experimente. So startet an diesem Samstag die neue Filmreihe „Kinderkultfilme“: Los geht es mit dem Klassiker „Michel aus der Suppenschüssel“. „Wir werden dann schauen, wie das anläuft“, sagt Tobias Scholz, „aber seit unserer Wiedereröffnung an Pfingsten werden die Kinderfilme wirklich gut besucht.“ Ein Dauerbrenner ist seit Anfang Juni „Mina und die Traumzauberer“. Der dänische Animationsfilm lockte viele junge Zuschauer in die Güterbahnhofstraße.