Kornwestheim Capitol: Kinobetreiber im Wartestand

Die „Auswahlphase“ in Kornwestheim laufe derzeit noch, bestätigt Lisa Herfurth von der städtischen Pressestelle. Die finale Entscheidung wird voraussichtlich im April getroffen. „Insgesamt sind vier Spielhallen von den Regelungen des neuen Glückspielrechts betroffen. Von diesen vier Spielhallen darf künftig nur noch eine betrieben werden“, informiert Herfurth. Es handele sich um eine sehr komplexe Rechtsmaterie, bei der viele rechtliche Fragen noch hätten geklärt werden müssen. Die meisten Fragen seien unter anderem durch das letzte Urteil des Mannheimer Verwaltungsgerichtshof vom 9. September 2021 geklärt worden. Erst danach habe die Kommune damit begonnen, die Auswahlentscheidung vorzubereiten. „In diesem Zusammenhang wird auch die Rechtssituation der Spielhalle beim Capitol bewertet“, so Herfurth.

Corona setzt dem Kino ebenfalls zu

Die Entscheidung, welche Spielhalle weiter betrieben werden darf, wird im Vorfeld auch im Gemeinderat thematisiert werden. Sollte es am Ende aber wirklich Toronidis’ Betrieb treffen, wird die Luft auch für den Kinobetrieb dünn. „Ich wüsste nicht, wie es weitergeht, wenn die Spielhalle wegfällt“, sagt er. Denn dann müsste er für das Kino eigenes Personal einstellen. Bisher kümmern sich die Casino-Mitarbeiter auch mal um Plakate und Telefondienst fürs Capitol. Diese „Synergieeffekte“ müsste Toronidis dann streichen. Schwere Zeiten sind es sowieso. Die vergangenen Monate seien „nicht so gut“ gelaufen. „Die 2G-Plus-Regeln haben schon dazu beigetragen, dass es vielen auch zu umständlich ist“, sagt er. Außerdem sei da natürlich auch noch die Angst der Leute, vor allem die Erwachsenen kämen nicht mehr so häufig ins Kino.

So flimmern im Capitol erst einmal weiter die neuesten Steifen über die Leinwände. Es fragt sich bloß, wie lange noch?

Legendäre Vorbesitzerin, Abwechslungsreiches Programm

Zwei Säle

Das Kornwestheimer Capitol verfügt über zwei Kinosäle: Der namensgebende große Saal hat 153 Plätze, im „Little Red“ haben 73 Personen Platz.

Vorbesitzerin

Rund 40 Jahre lang hat Gerda Schaich das Capitol betrieben. Im Frühjahr 2019 saß sie im Alter von 86 Jahren zum letzten Mal an der Kasse in der Güterbahnhofstraße – nach rund 70 Jahren Berufstätigkeit in der Kinobranche. Sie verkaufte Kino und Gebäude schließlich an Michail Toronidis.

Neues Team

Michail Toronidis, der zuvor bereits die Spielhalle unter dem Capitol betrieben hat, fungiert als Geschäftsführer. Der Stuttgarter Tobias Scholz ist für den Filmeinkauf zuständig.

Konzept

Das Programm setzt sich aus Familien- und Kinderfilmen, aus Streifen aus dem eher anspruchsvollen Arthouse-Programm, aber auch aus den gängigen Blockbustern zusammen. Das Konzept des „Besonderen Films“ einmal pro Woche haben Scholz und Toronidis sogar auf zwei Vorführungen ausgebaut. Hinzu kommen Filme auf Russisch, Polnisch, Telugu (eine Sprache Indiens) und natürlich Englisch. Außerdem im Angebot: Die Anime-Night, die vom 29. März an wieder Fans locken soll.