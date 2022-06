Kornwestheim Caro-Kaffee im Mittelpunkt

Dass es Caro-Kaffee gibt, daran trägt auch der „Alte Fritz“ ein gehöriges Maß an Schuld. Der König von Preußen führte im 18. Jahrhundert eine Steuer auf Bohnenkaffee ein und rief damit den Kolonialwarenhändler und Zuckerbäcker Johann Heinrich Franck aus Vaihingen an der Enz auf den Plan, der in der Zichorie, also in der Gemeinen Wegwarte, einen Kaffeeersatz fand. Als ein „Held des Südwestens“ hat er Einzug in die gleichnamige Ausstellung im Josef-Kleihues-Bau gehalten, und am Sonntag, 26. Juni, widmet das Museum dem Caro-Kaffee einen ganzen Nachmittag.