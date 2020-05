Kornwestheim CDU regt einen Corona-Abschlag an

Mit all dem, so deutete es sich am Donnerstagabend in der Ausschusssitzung auch an, sind die Stadträte durchaus einverstanden. Insbesondere die CDU-Fraktion beschleicht aber ein schlechtes Gewissen, dass in diesen Zeiten die Vereine mit Mehrkosten belastet werden sollen. „Ist dieser Moment wirklich der richtige?“, fragte Stadtrat Dr. Jörg Schaible und regte an, für die kommenden Monate einen „Corona-Abschlag“ einzuführen. Man könne den Vereine, so schlug er vor, ein Viertel der neuen, höheren Gebühren für einen bestimmten Zeitraum erlassen. Dieses Vorgehen, so Schaibles Fraktionskollege Sven Waldenmaier, sei als „politisches Signal“ den Vereinen gegenüber zu verstehen.