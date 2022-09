Kornwestheim CDUler begutachten Baustellen

Zu guter Letzt wurde das potenzielle Neubaugebiet nördlich der Zügelstraße angesteuert. Daniel Güthler erläuterte das städtebauliche Konzept. Eine von vielen Besonderheiten ist, dass der ruhende Verkehr nahezu vollständig in unterirdischen Quartiersgaragen untergebracht wird. In dem 2,3 Hektar großen Gebiet werden etwa 400 Einwohner in den unterschiedlichsten Wohnformen ein neues Zuhause finden. Der Zeitplan sieht vor, dass Anfang 2024 der Bebauungsplan rechtskräftig und danach mit der Erschließung begonnen wird. Parallel wird der Gemeinderat Vergabekriterien für den Grunderwerb festlegen. So soll nicht der Meistbietende einen Bauplatz bekommen, sondern das beste Konzept. Der Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä betonte die Wichtigkeit dieser Konzeptvergabe: „Nur so findet qualitätsvoller Städtebau zu erträglichen Preisen statt.“