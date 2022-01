Das führt dazu, dass der Lastwagenverkehr aus dem Gewerbegebiet an der Sigelstraße über die Stammheimer Straße und die Lindenstraße geführt wird. Das funktioniere eigentlich ganz gut, sagte der CDU-Stadtrat Hans-Joachim Schmid in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik. Ein großes Ärgernis sei aber die Situation in der Holzgrund- und in der Westrandstraße. „Dort ist Chaos“, findet Schmid.