Bäume können am Wertstoffhof abgegeben werden

Die Stadt teilt ihrerseits mit, dass sie keine Erlaubnis für die Aktion erteilen könne. „Wir halten uns in dieser Frage an die Vorgabe des Umweltministeriums“, sagt Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel. Für die ausgedienten Weihnachtsbäume hat die Verwaltung aber eine Lösung parat: Sie können beim Wertstoffhof am Wasserturm und den Häckselplätzen im Landkreis abgegeben werden.