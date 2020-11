Kornwestheim - Mit großem Abstand stehen die Tische verteilt im Thomashaus. An einem wird fleißig geschrieben, am nächsten Tisch lesen sich zwei Mädchen die Bedeutung ihrer Namen gegenseitig vor. Und noch ein Stück entfernt, da sitzt Michel und malt ganz vertieft den Himmel blau. Lara und Antonia schneiden daneben eifrig und konzentriert ihr Leporello aus. „Fertig“, ruft die sechsjährige Clara plötzlich, unterbricht die Stille und hebt das kleine Büchlein mit dem „Vater unser“ stolz in die Höhe.