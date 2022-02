Kornwestheim - Der im Zuge der Brandschutzsanierung der Theodor-Heuss-Realschule benötigte Container wird teurer als gedacht. Insgesamt knapp 164 000 Euro wird das Ersatz-Klassenzimmer kosten, das sind 30 500 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Das liegt zum einen am derzeitigen Preisanstieg bei Waren und Dienstleistungen, zum anderen hatte die Stadt Kornwestheim zuerst mit einem leeren Container kalkuliert. „Wir waren überrascht, dass in einem leeren Container nicht einmal eine Steckdose dabei ist“, sagte Oberbürgermeisterin Ursula Keck jüngst im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Nun ist eine Ausstattung für normalen Unterricht inbegriffen. Die Klassen werden von Ostern 2022 bis Sommer 2023 abwechselnd in dem Container unterrichtet.