Kornwestheim Containerbahnhof: Stadt verliert in Leipzig

Die Stadt Kornwestheim

Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler, der selbst in Leipzig dabei war, geht derzeit nicht davon aus, dass sich für Bürgerinnen und Bürger in Stammheim de facto etwas ändern wird. Ja, die Stadt habe einen planungsrechtlichen Fehler begangen, indem sie für das ausgewiesene Industriegebiet zu viele Betriebe ausgeschlossen habe, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Das habe aber nichts damit zu tun, was der Kläger aus Stammheim beanstande, nämlich einen zu hohen Lärmpegel. Die Stadt, so berichtete Güthler, habe vor wenigen Tagen in Stammheim Lärmmessungen durchgeführt, um feststellen zu können, ob in dem Stuttgarter Stadtteil wegen des (vermeintlichen) Industriegebiets auf Kornwestheimer Seite tatsächlich die Grenzwerte überschritten würden. Noch liegen die Ergebnisse dieser Erhebung allerdings nicht vor.