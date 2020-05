Kornwestheim Corona: 13 Bewohner des Pflegeheims Leonardis sterben

Kornwestheim - In den vergangenen Wochen sind 13 Bewohner und Bewohnerinnen des Pflegeheims Leonardis in Kornwestheim an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Eine Sprecherin der Alloheim Senioren-Residenzen, zu denen die Kornwestheimer Einrichtung gehört, bestätigte diese Informationen unserer Zeitung: „Es gab 13 Sterbefälle, darunter auch Palliativfälle, die positiv getestet wurden“, sagte sie auf Nachfrage.