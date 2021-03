Kornwestheim Corona: Bislang 43 Menschen verstorben

Derzeit wird landauf und landab die Einrichtung von Testzentren diskutiert und teilweise bereits umgesetzt. So stellt Marbach beispielsweise dieser Tage ein solches für kostenlose Corona-Schnelltests in Zusammenarbeit mit einer Apotheke auf die Beine. In Kornwestheim gibt es noch kein kommunales Zentrum für Corona-Schnelltests. Ob sich das in naher Zukunft ändert? „Dazu können wir im Moment noch nichts sagen“, heißt es von Pressesprecherin Marion Blum. „Wir werden uns aber sicherlich im Laufe der Woche noch mit diesem Thema beschäftigen“, ergänzt sie.