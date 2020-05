Kornwestheim Corona bringt den SVK in große Gefahr

Kornwestheim - Es ist eine ungewöhnliche Atmosphäre, die da über dem Kornwestheimer Funsportzentrum liegt. Alles ist neu und modern, die Fitnessräume stehen bereit, das Bistro wartet auf Gäste. Doch kaum ein Mensch ist hier. Lediglich ein einzelner Elektriker hockt an einem Tisch und erledigt einige letzte Arbeiten per Laptop. Außerdem ist SVK-Geschäftsführer Thomas Eeg gerade da und eilt durch die Gänge. Ansonsten herrscht gähnende Leere. Die Sportler, sprich die Funsportzentrum-Kunden, dürfen wegen der Corona-Krise derzeit nicht hier trainieren. Das runde Dutzend Mitarbeiter des SVK, Vollzeit- und Teilzeitkräfte, es ist in Kurzarbeit.