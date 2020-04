Kornwestheim Corona-Großeinsatz in Pflegeheim

Dass diese Schritte angemessen sind, betont der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier. „Es ist wichtig, Ansteckungsketten im Haus zu unterbinden.“ Man stehe dank der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt in „enger Abstimmung“ mit den Heimen. Chefsache ist das Thema Pflegeheime zurzeit für Allgaier auch deshalb, weil der Kreis Ludwigsburg schon mehrere Corona-Fälle in Pflegeheimen verzeichnete: Im Sersheimer Pflegeheim Am Schlösslesbrunnen gab es einen 88-jährigen Toten sowie drei Infizierte, in einem Heim in Bietigheim, im Kleeblattheim in Löchgau, zuletzt wurde aus dem Heim Sonnenfeld in Großsachsenheim eine zweite Covid-19-Infektion gemeldet. Allgaier hebt die Schutzbedürftigkeit Älterer hervor. „Das Risiko ist einfach sehr viel höher.“ Und wie sehen die Leonardis-Bewohner die Situation? „Sie haben viel Verständnis für die Maßnahmen“, sagt Strobl. „Aber einige haben natürlich auch Angst. Die Verunsicherung ist groß.“ Unangenehm sei außerdem, dass die Menschen ihre Angehörigen zurzeit nicht sehen. „Wir bekommen nun Tablets, damit sie digital Kontakt halten können.“