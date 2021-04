Zurzeit sind in der Stadt 174 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im gesamten Landkreis Ludwigsburg sind es 1718 aktuell Infizierte, 148 weniger als am Vortag. Bestätigte Fälle gab und gibt es in Kornwestheim 1602, zwölf mehr als noch am Sonntag. Im Kreis beläuft sich die Zahl auf 21 663, am Vortag waren es 56 weniger. Seit Sonntag sind außerdem vier Menschen im Landkreis an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind 445 Personen im Kreisgebiet verstorben.