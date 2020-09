Kornwestheim Corona im K: Doppelte Aufführungen

Mit Post für den Tiger kommt eine Janosch-Geschichte auf die Bühne des Theatersaals. Das Kindertheaterstück ist am Sonntag, 18. Oktober, um 15 Uhr und 17 Uhr zu sehen. Es eignet sich für junge Gäste ab vier Jahren. Das Ensemble Echos of Swing ist mit seinem aktuellen Album „Travelin“ auf Tour und macht am Donnerstag, 29. Oktober, Halt im Theatersaal. Beginn ist um 20 Uhr.

Wer literarische Unterhaltung bevorzugt, kann sich die Lesung und das anschließende Gespräch mit Denis Scheck am Dienstag, 3. November, im Kalender vormerken. Der Literaturkritiker und Journalist ist um 19.30 Uhr zu Gast im Atrium der Stadtbücherei im K. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bücherlurch statt.

Musikalisch-rockig geht es am Donnerstag, 3. Dezember, weiter. Ray Wilson, der ehemalige Frontmann von Genesis, ist mit seiner Band zu gleich zwei Vorstellungen zu Gast im Festsaal – und zwar um 18 Uhr und um 21 Uhr.

Zum Nikolaustag am Sonntag, 6. Dezember, gibt es für die jüngeren Gäste des K Ein Weihnachtsmärchen. Es sind zwei Vorstellungen geplant– um 15 Uhr und um 17 Uhr im Theatersaal. Das Stück richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.

Weihnachtlich geht es weiter mit Motown goes Christmas am Samstag, 12. Dezember, um 20 Uhr im Theatersaal. Die Konzertrevue wird von einer Liveband musikalisch begleitet. Bevor Heiligabend vor der Türe steht, werden die kleineren Gäste des K mit der Geschichte Es begab sich aber zu der Zeit am Sonntag, 13. Dezember, um 15 Uhr und um 17 Uhr im Theatersaal auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Das Kindertheaterstück richtet sich an Mädchen und Jungen ab vier Jahren. Der Tannenbaum brennt ist der Titel der Musik-Comedy-Show am Sonntag, 20. Dezember. Herr Hämmerle und die Swing- und Soul-Lady Fola Dada geben ihrem Publikum an diesem Abend das nötige Rüstzeug mit auf den Weg, um die Weihnachtszeit zu überstehen. Beginn ist um 19 Uhr im Theatersaal.

Eintrittskarten können aktuell über das Kulturmanagement der Stadt Kornwestheim per E-Mail an veranstaltungen@das-k.info oder telefonisch unter 0 71 54 / 20 26 040 reserviert werden. Restkarten gibt es jeweils am Veranstaltungstag an der Tageskasse. Infos über das Hygienekonzept im K gibt es auf der Internetseite www.das-k.info.