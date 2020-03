Kornwestheim Corona: Kein Ballett, keine Feier, wenige Besucher

So wenig Kontakt von außen wie möglich – das ist auch das Ziel der Kornwestheimer Seniorenheime, die sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Corona auseinandergesetzt haben. Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen haben die Heime abgesagt. Das Awo-Heim am Stadtgarten macht aus seinem Frühlingsfest mit vielen Gästen ein Frühlingscafé nur für die Besucher. Das Jakob-Sigle-Heim hat alle Veranstaltungen abgesagt. „Wer nicht von draußen reinkommt, kann auch nichts mitbringen“, so Einrichtungsleiterin Beate Dornbusch. Das Leonardis-Heim hat einen Ausflug der Bewohner von der Veranstaltungsliste gestrichen.