Kornwestheim Corona: Kindergarten Bolzstraße bis 18. März dicht

Kornwestheim - Nachdem seit einer Woche die Pattonviller Kita Mitte aufgrund eines Coronafalles geschlossen ist, hat es nun in Kornwestheim den Kindergarten Bolzstraße erwischt. Wie die Stadtverwaltung berichtet, hat sich ein Kind mit einer Mutation des Virus infiziert. Seit Donnerstag, 11. März, ist die Einrichtung deshalb komplett geschossen. Die 25 Kinder in der betroffenen Gruppe, ihre Erzieherinnen sowie die jeweiligen Haushalts­angehörigen befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Die nicht direkt von dem Coronafall betroffenen Gruppen sind nicht in Quarantäne, die Kita ist für die Kinder dennoch bis zum Donnerstag, 18. März, tabu.