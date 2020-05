Indes: Wie kommt es, dass mehr Menschen ihren Müll in die Landschaft bringen, zuweilen sogar mit nicht wenig Aufwand? „Da braucht man teils schon Transporter für“, schätzt Härle. Einerseits hat wohl in Corona-Zeiten der ein oder andere mehr Zeit, neue Möbel oder Geräte zu bestellen und dafür an anderer Stelle auszumisten. Außerdem hat der Wertstoffhof am Kornwestheimer Wasserturm aktuell wegen der Krise nur eingeschränkt geöffnet. Dadurch kam es in den vergangenen Wochen zu längeren Wartezeiten, was durchaus für Unmut in der Stadt sorgte. „Das hat sich entspannt“, sagt Wittmer zwar. Die durchschnittliche Wartezeit vor den Toren des Wertstoffhofes betrage noch etwa 15 bis 20 Minuten. Zu „Spitzenzeiten“ könne das aber noch länger dauern. Offenbar gibt es Leute, die lieber ihr ausrangiertes Zeug hinter Büsche werfen, als eine Viertelstunde zu warten.