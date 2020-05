Kornwestheim Corona-Müll: Stadt bestellt größere Tonnen

Kornwestheim - Einer unserer Leser beklagte sich bei uns: Dieses Bild habe sich ihm am Freitagmorgen am Kornwestheimer Bahnhofsvorplatz geboten, berichtete er – „nach dem Vatertag“. Der herumliegende Müll ärgerte den Kornwestheimer natürlich zurecht. Allerdings ist der Vatertag nach Angaben der Stadtverwaltung nicht die Ursache, zumindest nicht in besonderem Maße. „Wir hatten in diesem Jahr auch nach diesem Tag ein normales Müllaufkommen“, berichtet Caroline Schaal, die Pressesprecherin im Rathaus. Sprich: Die herumziehenden Männer machten anno 2020 auch nicht mehr Müll als sonst.