Für die Zuschauer heißt das also: Fenster auf oder einen Spaziergang (in einer Gruppe mit maximal drei Personen) unternehmen und zuhören – nicht einem prallen Orchesterklang, sondern den Soloinstrumenten. Für die Musiker ist das besonders herausfordernd: Fehler sind, wenn man alleine musiziert, viel einfacher zu hören und gehen im großen Orchesterklang nicht unter. Beifall ist übrigens auch in Corona-Zeiten erlaubt.