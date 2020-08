Kornwestheim Corona-Virus schwächt das Ehrenamt

Kornwestheim - Franz Scheuermann vom Leitungsteam hat in diesen Wochen eine Menge zu tun. Nicht nur, dass nun während der Corona-Pandemie mehr Kunden das Angebot des Tafelladens in Anspruch nehmen und als Vorsichtsmaßnahme immer nur zwei von ihnen die Räumlichkeiten betreten dürfen, wodurch die Öffnungszeiten ausgedehnt werden mussten. Der Organisator des karitativen Angebots hat aktuell auch weniger Mitstreiter zur Seite. Nur rund 25 von 45 Ehrenamtlichen, also fast 20 weniger als sonst, stehen ihm zur Verfügung, weil viele Ältere in Zeiten des Coronavirus zur Risikogruppe zählen und deshalb den Kontakt mit den Tafelkunden in den beengten Räumen des Martinistüble vermeiden möchten. Vier Helfer haben erst kürzlich sogar ganz aufgehört. Leidet nun das Ehrenamt in der Stadt?