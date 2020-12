Kornwestheim Corona: Zahlen steigen weiter

Kreisweit sind derzeit mindestens 1427 Menschen akut infiziert, bei bisher registrierten 10 602 Fällen insgesamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg seit Mittwoch um 10,8 auf 149,1. Verstorben sind bislang im Landkreis Ludwigsburg an und mit Corona 158 Menschen, zwei mehr als am Vortag. Die genauen Todeszahlen in den einzelnen Kommunen gibt das Landratsamt in Ludwigsburg nicht heraus. In Kornwestheim ist bekannt, dass es schon im April einen Corona-Ausbruch in einem Altersheim gab, mindestens 14 Menschen sind demnach mittlerweile in der Stadt verstorben.