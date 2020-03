Kornwestheim Coronavirus: 18 Fälle in Kornwestheim

Indes: Die Situation in Sachen Kurzarbeit für die Städte und Gemeinden könnte sich in der Zukunft ändern. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat angekündigt, mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in entsprechende Verhandlungen einzutreten. „Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, um die Arbeitsplätze bei den kommunalen Betrieben und Einrichtungen so weit wie möglich zu erhalten“, so VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath. Klar ist, dass in vielen städtischen Einrichtungen derzeit sehr viel weniger Arbeit anfällt. Kinderbetreuungseinrichtungen beispielsweise sind derzeit, von Notgruppen abgesehen, geschlossen.