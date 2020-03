In den vergangenen Tagen häuften sich in der Stadt die Veranstaltungsabsagen. „Auch wir haben die Situation beobachtet und uns entschieden, die Automeile ganz ausfallen zu lassen“, sagt BdS-Vorsitzender Harald Schulz. Das Risiko sei den ­Gewerbetreibenden zu groß. Bei den Autohäusern, die sich beteiligen wollten, habe es viel Verständnis gegeben. An dem Aprilwochenende wollten nicht nur die Händler ihre neuen Modelle in der Innenstadt präsentieren. Es sollte anlässlich der Automeile auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben, der bei der Stadt bereits beantragt und positiv beschieden worden war. Dieser fällt nun auch flach.