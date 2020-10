Kornwestheim Coronavirus macht Schulen zu schaffen

Der Infektionsschutz werde an der Realschule ernstgenommen. „Wir pochen sehr darauf, dass Masken nicht nur im Unterricht und in der Pause, sondern zum Teil sogar beim Sport getragen werden“, erklärt Rupnow. Die Schule sei gut versorgt mit Seife, man lüfte regelmäßig. „Bei bis zu 31 Schülern in einem Raum gibt es aber eine gewisse Enge“, gibt der Schulleiter zu bedenken. Um eine Vermischung der Schüler zu vermeiden, wurden feste Klassenzimmer eingerichtet, indem Fachräume umgenutzt werden und eine Klasse ausgelagert wurde. Auch bei den Fußwegen, den Pausen- und Wartezonen würden Kontakte vermieden. Über eine Online-Sitzung hat sich die Schule außerdem mit den Eltern über das Homeschooling ausgetauscht. Fast alle Familien seien technisch ausgestattet, aber es stünden auch Leihgeräte zur Verfügung, sagt Rupnow. Über einen Messengerdienst erreiche er alle Schüler.

Am Donnerstagnachmittag wurde auch am Ernst-Sigle-Gymnasium (ESG) bekannt, dass ein Schüler der zehnten Stufe positiv auf das Virus getestet wurde. Seine Klasse wurde daher in Quarantäne geschickt. Für den Fall, dass dem ESG wieder eine teilweise oder vollständige Schließung droht, bereitet sich die Schule seit Wochen vor. Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wie der Maskenpflicht und dem Lüften wurden die Schüler für das digitale Lernen zu Hause fit gemacht. „Wir haben verschiedene Systeme getestet, eines ausgewählt und alles dafür eingerichtet“, sagt Schulleiter Christoph Mühlthaler. Für jeden Schüler seien eine schuleigene Mail-Adresse und ein eigenes Konto für digitale Inhalte erstellt worden. Zuletzt seien digitale Aufgaben und digitaler Nachmittagsunterricht eingeübt worden. Zum Verleihen stehen 20 Laptops bereit. „Wir sind super vorbereitet“, meint Mühlthaler.

An der Schillerschule sind noch alle Kinder und Lehrkräfte gesund, sagt Schulleiterin Ute Maucher. An der Grundschule will man im Fall einer kompletten oder teilweisen Schließung zweigleisig fahren: Wer technisch schlechter ausgestattet ist, kann Aufgaben auf dem Papier erledigen. Das Konzept für den Fernunterricht wurde in den Sommerferien überarbeitet.