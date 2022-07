Motiviert zum Rückrundenderby

In eineinhalb Wochen steht nun das große Rückrundenderby an: Am Samstag, 23. Juli, treten die Cougars im altehrwürdigen Jahnstadion bei den Ludwigsburg Bulldogs an. Die Barockstädter sind Tabellenzweiter. „Davor müssen wir versuchen, die Lücken zu schließen“, so Geibel. Natürlich seien die Bulldogs der Favorit. „Die spielen um den Aufstieg.“ Seine Mannschaft komme aber sicher nicht, um sich eine Klatsche abzuholen. Zumal sich die Personalsituation wohl wieder etwas entspannt. „Einige, die mit Covid zu kämpfen hatten, können wahrscheinlich Ende der Woche wieder ins Training einsteigen“, sagt Geibel.