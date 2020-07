Kornwestheim - Heute wäre er 77 Jahre alt geworden. Doch den Geburtstag zu feiern, das war ihm nicht mehr vergönnt. In der vergangenen Woche verstarb der Cartoonist, der viele Jahre in Kornwestheim gelebt hat und erst 2018 zurück in die Staaten ging, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die Trauer ist auch in Kornwestheim groß, wo er viele Freunde hatte, die nach seiner Rückkehr in die USA weiter Kontakt zu ihm hielten.