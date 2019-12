Kornwestheim Da wird kein Schuh mehr draus

Im Sommer wehte das Gerücht erstmalig durch die Stadt, dass „der Schuh-Schantz“ aufgeben wird. Generell ist es jedes Mal bitter, wenn ein Geschäft in Kornwestheim dicht macht. Aber dass das historische Schuhhaus in der Salamander-Stadt Kornwestheim schließt, das trifft manchen doch sehr. Zumal Andreas Schantz, der den Laden mit seinen Schwestern Stephanie Schantz und Regine Schleeh führte, beliebt ist in der Stadt und zudem bekannt wie ein bunter Hund. Und das nicht nur als Einzelhändler, sondern auch in der Kommunalpolitik, als Urgestein und Fraktionsvorsitzender der FDP. Nun hat Shoes & more in den vergangenen Wochen und Monaten in „drei Phasen“ abverkauft und die Schuhe immer günstiger gemacht, los ging es Anfang Oktober. Mittlerweile erzählt Andreas Schantz auch, was ihn zu der Geschäftsaufgabe bewogen hat, im Sommer tat er sich noch schwerer damit, davon zu berichten.