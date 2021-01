Kornwestheim - Am Donnerstagabend hat ein frei laufender Dalmatiner auf der Bundesstraße bei Kornwestheim mehrere Autofahrer zu abrupten Bremsmanövern gezwungen. Gegen 19.30 Uhr entdeckte eine 20-jährige Fahrerin das herrenlose Tier auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen Nord und Mitte in Fahrtrichtung Stuttgart. Sie hielt an und versuchte, den Hund von der Fahrbahn zu locken. Das scheue Tier lief allerdings davon und zwang zwei weitere Fahrzeuglenker, zu bremsen und auszuweichen. Dem 28-jährigen Fahrer eines Audis gelang dies nur bedingt. Er streifte den Dalmatiner mit seinem Wagen. Der Hund rannte daraufhin in unbekannte Richtung davon. Polizeibeamte suchten das Tier, fanden es aber nicht. An dem Audi entstand kein Schaden. Ob sich der Hund dem Zusammenstoß verletzte, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Dalmatiner machen können.