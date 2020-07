Kornwestheim Damit Blüten keine Randerscheinung sind

Die von den Grünen initiierte Fläche wird vom Kornwestheimer Ortsverein selbst gestiftet. „Wir möchten mit diesem Auftakt ein Zeichen setzen, mehr solcher Blühstreifen anzulegen“, erklärt Thomas Ulmer. Und Edda Bühler ergänzt: „Wir wollen in der Diskussion vorangehen.“ Das Ziel ist nämlich klar: Auch Kornwestheimer Privatleute sollen bei der Kooperation mitmachen und sozusagen die „Miete“ für einen solchen Blühstreifen übernehmen. So könnte – zur Freude der Insekten – im besten Fall ein ganzes Netz nahe beinander liegender Flächen entstehen. Und vielleicht, so die Hoffnung der Grünen, schließen sich dann auch weitere Landwirte der Aktion an.