Kornwestheim Damit Kinder den besten Bildungserfolg haben

Am Samstag fand im Kornwestheimer Rathaus die feierliche Übergabe der Zertifikate statt. Zuvor erfuhren die Teilnehmer in acht überwiegend Online-Schulungsveranstaltungen Wissenswertes über die Rolle der Interkulturellen Elternmentoren, ethische Grundsätze dieser Arbeit, Gesprächsführung bei Konflikten und Bildungssysteme in Baden-Württemberg. Die zertifizierten Elternmentoren, acht Frauen und ein Mann, sind alle mindestens zweisprachig und haben neben ihrer Deutschsprachigkeit Kenntnisse in der russischen, rumänischen, türkischen, kurdischen, englischen und der französischen Sprache. Kenntnisse in Griechisch und Arabisch sollen folgen.