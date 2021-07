Kornwestheim Dannwolfs Schlaglicht auf die Situation der Senioren

Keine gemeinschaftlichen Aktionen

Der Verzicht auf Zusammenkünfte und Veranstaltungen sei den Seniorinnen und Senioren der Stadt sehr schwer gefallen, so Dannwolf. „Mit Ausnahme des vergangenen Sommers gab es keine gemeinschaftlichen Aktionen“, so der Ratsvorsitzende. In Kornwestheim sei zudem bewusst auf Busreisen verzichtet worden.