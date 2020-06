Kornwestheim Das Alfred-Kercher-Bad öffnet am Dienstag wieder

Kornwestheim - Es gab einiges zu tun: „In den vergangenen Wochen haben die Bäderteams die Wartungsarbeiten vorgezogen und an Hygiene- und Abstandskonzepten gearbeitet“, schreiben die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim in einer Pressemitteilung. Damit das Kornwestheimer Alfred-Kercher-Bad wieder öffnen darf, brauchte es Ablaufpläne, digitale Zutrittslösungen und Parzellierungen, ein Wegesystem mit Richtungspfeilen, ebenso Abstandsmarkierungen für Warteschlangen. Die Zahl der Besucher, die gleichzeitig im Bad sein dürfen, muss begrenzt werden. Schwimm-Zeitfenster werden fest definiert. All das ist nun geschehen – das Bad ist ab Dienstag, 16. Juni, wieder geöffnet. Das Freibad Hoheneck öffnet bereits am Montag.