Kornwestheim „Das Alte Dorf wird zu stiefmütterlich behandelt“

Ich finde es gut, dass wir unter den aktuellen Begebenheiten physische Sitzungen im K ermöglichen, unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Aber die Akustik, das „Entferntsein voneinander“, die Distanz – das macht es schwieriger.

Und wie schätzen Sie die Corona-Politik der Stadt generell ein?

Wir setzen vor allem das um, was von oben kommt.

Natürlich, das gehört dazu – aber man setzt doch auch eigene Themen. Kornwestheim hat früher als andere Städte begonnen, sich Gedanken um die Auswirkungen der Pandemie auf ihren Haushalt zu machen…

Den Weg, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, war auf alle Fälle richtig. Auch die Zahlen aktuell zu halten, etwa was Gewerbesteuerstundungen angeht, und das alles in den Haushalt umgehend einzuarbeiten, fand ich gut. Wir haben schnell gemerkt, dass uns etliche Millionen fehlen werden, und haben daher den Blick auf eine gewisse Sparsamkeit gerichtet. Grundsätzlich haben wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Der frühere Finanzbürgermeister und jetzige Landrat Dietmar Allgaier hat ein gut bestelltes Haus hinterlassen. Daniela Österreicher als Kämmerin hat die Finanzen gut im Griff. Die neue Finanzbürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel muss sich natürlich erst einarbeiten. Sie macht aber einen guten Eindruck auf mich mit ihrer großen Erfahrung, die sie aus Gerlingen mitbringt. Aber: wir haben auch große Investitionen vor uns.

Das klingt nach viel Lob für die Verwaltung…

Nicht nur. Was ich negativ gesehen habe, das war die strikte Schließung der Kitas, inklusive Kurzarbeit für die Erzieherinnen, obwohl schon wieder Lockerungen absehbar waren. Natürlich wollte die Stadt hier etwas Geld einsparen in dieser schwierigen Situation – aber gerade für die Eltern mit jungen Kindern, für die Corona doppelt schwierig zu meistern ist, hätte man vielleicht weniger sparen und stattdessen mehr Notgruppen anbieten sollen.

Welche Debatten haben Sie als FDP-Fraktion in diesem Jahr im Gemeinderat mit angestoßen, welche sind aus Ihrer Sicht erfolgreich verlaufen?

Die FDP-Fraktion hat beispielsweise den Punkt E-Government forciert und Vorschläge für ein Ratsinformationssystem gemacht. Die Produktion von Papierbergen vor jeder Ausschuss- und Gemeinderatssitzung sollte baldmöglichst der Vergangenheit angehören. Dazu gehört auch eine deutlich stärker digitalisierte und noch bürgerfreundlichere Stadtverwaltung. Bei diesen Themen finden wir Unterstützung bei anderen Fraktionen, gerade bei den jüngeren Stadträten.

Welche Themen liegen Ihnen noch am Herzen?

Ein besonderes Anliegen der FDP-Fraktion ist die Digitalisierung an den Schulen. Die Stadtwerke müssen hier die Leistungsfähigkeit des Netzes verbessern. Der Kauf von ein paar Laptops im Rahmen des Digitalpaktes zum Abgreifen von Bundeszuschüssen reicht nicht. Die Digitalisierung darf übrigens auch für unsere Gewerbegebiete nicht aus dem Blick genommen werden. Wir müssen nach wie vor viele unserer Firmen mit einer besseren Internetanbindung ausstatten. Was wir Liberale als wichtiges Thema erachten im Bereich Umwelt, ist das Projekt „Wir stärken Klima.“ Photovoltaikanlagen auf Kornwestheimer Dächern sollten verstärkt mit Zuschüssen in der Breite gefördert werden. Dass im Doppelhaushalt 2020 und 2021 dafür lediglich Beträge von 25 000 und 30 000 Euro eingestellt worden sind, wird dem Bedarf und den Chancen einer verstärkten lokalen Selbstversorgung mit Energie in keiner Weise gerecht. Der Vergleich mit dem bisher vom Gemeinderat nicht genehmigten Budget von 1 200 000 Euro für den Umbau des Schafhofs zeigt deutlich, was möglich wäre, wenn die Stadtverwaltung beim Thema Energie die richtigen Prioritäten setzen würde.

Umweltschutz als FDP-Thema?

Für unsere FDP in Kornwestheim ist es das. Natürlich gelten Erneuerbare Energien als Grünes Thema, aber unserer Fraktion ist das ebenfalls wichtig. Wir gehen ja nicht weltfremd durch die Lande.

Andere Teile der FDP in Deutschland setzen da ganz andere Schwerpunkte – haben Sie als Ortsverband eigentlich wegen der jüngsten Ereignisse in der FDP und den Personen, die sich sehr weit nach rechts bewegen, Stichwort Thüringen-Wahl, Kritik abbekommen?

Das, was da um Herrn Kemmerich und die Thüringer Landtagswahlen passiert ist, das wurde auch an uns kritisch herangetragen. Der Diskussion kann und konnte sich wohl kaum ein Liberaler in Deutschland verweigern. Die FDP hat sich dazu bundesweit klar und deutlich ablehnend geäußert. Die Versuche, die FDP in eine ‚rechte Ecke’ zu stellen, sind böswillig und ungerechtfertigt.

Gehen wir wieder zu einem Kornwestheimer Thema – in der Innenstadt haben wieder Geschäfte geschlossen, leider auch Ihr Schuhhaus, Herr Schantz. Wir diskutieren die Frage bei fast jedem Sommerinterview, aber: Was kann man tun, um die Bahnhofsstraße wieder zu beleben? Gibt es noch Hoffnung?

Das Kornwestheimer Kernproblem ist das nahezu vollständige Fehlen einer attraktiven Innenstadt. Diese Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich heute nicht mehr beheben. Da hilft auch eine von der FDP abgelehnte Fußgängerzone in der Bahnhof- und der Güterbahnhofstraße nicht weiter. Die Nachfrage nach innerstädtischen Gewerbeeinheiten ist in Kornwestheim faktisch bei null. Die wenigen verbliebenen Interessenten kommen überwiegend aus dem Bereich der Gastronomie. Die Coronapandemie hat den Trend im Internet zu kaufen noch verstärkt. Dies gilt in besonderem Maß für die junge und jüngeren Generationen. Außerdem findet in Kornwestheim nichts mehr statt, was Frequenz in die Stadt bringt. Der Einzelhandel hat bis kurz nach der Jahrtausendwende vom Kaufhaus Schöller profitiert. Der Drogeriemarkt Müller als Frequenzbringer funktioniert bei weitem nicht so stark wie erhofft. Auch in der Johannesstraße ist erheblich weniger los wie einst. Ein Thema sollte auf jeden Fall angegangen werden: Die Sanierung der Güterbahnhofstraße, die mittlerweile ein echter Schandfleck geworden ist.

Thema Schulentwicklungsplanung: Finden Sie den beschlossenen Weg richtig?

Die FDP-Fraktion hat der gewählten Variante Schulcampus Ost zugestimmt – nachdem wir viele Gespräche, mit den Schulleitungen, Elternvertretern, der Verwaltung, aber auch zum Beispiel mit der SPD geführt haben. Die gefundene Lösung finden wir gut, auch wenn wir das Problem mit den sinkenden Anmeldezahlen der Gesamtschule sehen. Vielleicht hat sie aber auch am Campus Ost Chancen, eben dank der Nähe zur Realschule und der Synergien, die sich daraus ergeben können. Klar ist: Die räumlichen Kapazitäten fehlen im Osten, die Realschule platzt aus allen Nähten, es braucht dort eine Grundschule – es ist gut, dass da in den nächsten Jahren etwas passiert. Übrigens: Mein Jahrgang hat als erster 1972 in der neuen Realschulen den Abschluss gemacht.

Noch länger gibt es schon die Debatte um eine Stuttgarter Nordumfahrung – wie bewerten Sie die aktuell diskutierte Tunnellösung für den Nord-Ost-Ring?

Ich empfinde das Modell Landschaftspark, das er vorgestellt hat, als echten Sprung. Viel besser als vier Spuren mitten in der Landschaft, mit vielen Abgasen aber ohne Anschluss nach Kornwestheim. Die Untertunnelung macht einen guten Eindruck. Sie kostet eben viel Geld. Wir als Kornwestheimer FDP sind da übrigens nicht einheitlicher Meinung, es gibt Pro- und Contra-Stimmen. Wir sind allerdings offen für Diskussionen, auch wenn wir die Probleme, die der Nord-Ost-Ring bringen würde, sehen. Spannend wird natürlich in dem Zusammenhang auch, was in Sachen Westrandbrücke in Remseck passiert, wie der Bürgerentscheid verläuft. Klar ist: Unsere Region wird weiterhin wachsen, die Verkehrsprobleme wird es weiterhin geben. Man hat es im Raum Stuttgart leider von Anfang an versäumt, einen geschlossenen Straßenring um Stuttgart zu bauen. Heute haben wir die Probleme und können nur neidvoll nach Berlin, Köln und München schauen, um einige Beispiel gelungener Umfahrungen zu nennen.

Herr Schantz, vielen Dank für das interessante …

Ein Anliegen habe ich noch!

Nur zu!

Ich wohne ja oben an der Martinskirche, das Kornwestheimer Alte Dorf ist ein echtes Kleinod. Ich finde, das wird von Seiten der Stadt etwas zu stiefmütterlich behandelt. Im Angelhof etwa stehen vier Häuser leer, in denen niemand mehr wohnt. Nebendran hört der Antikhof komplett auf. Was ich sagen will: Auch die Stadt sollte sich ein Entwicklungskonzept überlegen, vielleicht für ein Heimatstadtmuseum, für angemessene Nutzungen und generell für schönere Häuser, ein schöneres Stadtbild mit Aufenthaltsqualität in diesem Bereich.