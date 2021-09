Kornwestheim Das Band zum Neubau ist durchschnitten

Nicht alles lief nach Plan

Freilich lief, wie fast üblich bei solchen Großprojekten, nicht alles ganz nach Plan. „Es gab zahlreiche anspruchsvolle Vorstellungen und Ideen, die zum Teil auch spontan waren“, so der Dürr-Vertriebsvorstand Christian Schorndorfer. So sei das Schulungszentrum erst in einer späteren Phase zu den Planungen hinzugekommen.

Eine weitere Herausforderung war die Brandschutztechnik für das neue Gebäude. Da sich im Falle eines Brandes im Lager viele chemische Stoffe mit dem Löschwasser vermischen könnten, muss dieses zunächst an einem bestimmten Ort gesammelt werden, damit es nicht einfach so direkt in Richtung Kläranlage abfließen kann. Aber auch dafür wurde in engem Austausch mit der Stadt Kornwestheim eine Lösung gefunden. „Wir sind auch weiterhin ständiger Ansprechpartner“, betonte Ursula Keck, die Orochemie als „Aushängeschild für die Stadt“ bezeichnete.

Den Abschluss der Eröffnung bildete ein Rundgang durch die neuen Räume auch mit Blick hinter die Kulissen, begleitet unter anderem von Orochemie-Mitgründer Walter Dürr, der noch einiges aus den Anfangstagen des Unternehmens zu berichten wusste.

