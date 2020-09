Kornwestheim Das Breschdlingsgsälz überfordert die Berliner

Eine Geige, zwei Musiker

Gleich von Beginn an lieferten sich die beiden Akteure in jeder Hinsicht einen Schlagabtausch, wer denn nun der Bessere sei. Wer kann besser Witze erzählen oder virtuos Stücke in den verschiedensten Stilarten darbieten? Unschwer zu erraten: Beide von Ass-Dur bezauberten damit gleichermaßen, mitunter sogar gemeinsam an einer einzigen Geige. Wenn man den berühmten „Monti-Csardas“ mit einer Musikerhand am Geigenbogen, einer Hand des anderen am Geigenkorpus und den beiden freien Händen an der Klaviertastatur darbietet, erfordert das eine schier unglaubliche Koordination der beiden Musiker.