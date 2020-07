Kornwestheim Das erste Training findet unter freiem Himmel statt

Freude über Wiedersehen ist groß

Und trotz der alternativen Trainingsmöglichkeit am Computer war am Samstagnachmittag nicht zu übersehen, wie froh die anwesenden Erwachsenen und Kinder darüber waren, sich endlich wieder direkt am Brett gegenüber zu sitzen. Denn einige Nachteile bringt das Schachspiel am heimischen Computer doch mit sich: So lässt sich weder Mimik noch Gestik des Gegners erkennen. Genauso wenig ist auszumachen, ob der Gegenüber nervös wird oder nicht.