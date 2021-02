Kornwestheim Das gefährliche Spiel auf dem Stadtparksee

Rund ging es auch auf dem Hamberger See bei Gündelbach. Dort spielten Eishockey-Teams gegeneinander. Da die Einheimischen den See sehr gut kannten und hier bei Weitem nicht so viele Menschen unterwegs waren wie auf dem Hohenhaslacher Gewässer, ließ die Polizei die Hockeyspieler am Ende gewähren. Wenige Probleme werden vom Monrepos-See in Ludwigsburg gemeldet. Ein paar Kufenspuren sind zu sehen, einige Stämme liegen im Südteil des Sees herum. Der Monrepos-See ist nicht zum Betreten freigegeben, wie die Stadt sagt. Sie verweist für alles weitere an die Hofkammer, der See ist in Privatbesitz des Hauses Württemberg. Von dort heißt es aus der Liegenschaftsverwaltung, allzu viele Leute trauten sich hier nicht aufs Eis, zumal der See nun taue. Außerdem schauten am Wochenende Security-Leute nach dem Rechten.