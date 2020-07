Kornwestheim Das Gemeinde- steckt im Gotteshaus

Die Handwerker und Techniker haben in den vergangenen Tagen noch einiges zu tun gehabt, die Reinigungskräfte ebenfalls. Ehrenamtliche haben am vergangenen Wochenende gespült und gewienert, um die Kirche für die Eröffnungsfeiern herzurichten. Aber was heißt Kirche? Sie ist mit dem Umbau gleichzeitig zum Gemeindehaus geworden. Der Haupteingang befindet sich an der Südwestseite und führt die Besucher zunächst einmal in die kleine Wochenkapelle. Von dort aus geht’s in den Kirchenraum, der, wenn der Gemeindesaal mittels der Trennwand verschlossen ist, mehr breit als lang ist. Kirchenbesucher, die lieber hinten als vorne sitzen, haben in der Johanneskirche schlechte Karten . . . 80 Plätze bietet sie, wird der Gemeinderaum geöffnet, sind’s sogar knapp 300 – allerdings nur dann, wenn keine Abstandsregeln gelten. Pfarrer und Gottesdienstbesucher befinden sich auf einer Ebene, der Chorraum ist abgesenkt worden. Die bodentiefen Glasfenster lassen viel Licht ins Kirchenzentrum. Vorhänge, sagt Pfarrer Horst Rüb, sind nicht vorgesehen. Die Offenheit sei auch Programm.