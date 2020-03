„Eine coole Nummer. Du warst der Hammer“, sagte Max Giesinger. Auch Sänger Sasha und das Deine Freunde-Duo waren schwer beeindruckt und wollten die Gymnasiastin gerne in ihrem Team haben. „Wow, ich brauche dieses Talent auch“, meinte Lena Meyer-Landrut. Letztlich schloss sich Gianna „Team Max“ an. „Ich war zuerst ein bisschen überfordert. Dann habe ich mich für Max Giesinger entschieden, weil ich seine Musik mag und ihn cool finde“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie habe das Gefühl gehabt, er könne ihr jede Menge guter Tipps geben. Schließlich war der aus der Nähe von Karlsruhe stammende Sänger vor Jahren bei der Erwachsenenausgabe der Gesangs-Castingshow, „The Voice of Germany“, dabei. „Ich habe auch schon einige Tipps von ihm bekommen und er hat mir verraten, worauf ich achten muss“, sagte Gianna.