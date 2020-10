Kornwestheim Das Hallenbad schreibt tiefrote Zahlen

Für die Stadt Kornwestheim, neben der Stadt Ludwigsburg Gesellschafterin der Stadtwerke, verbleiben von dem Gewinn lediglich 143 000 Euro, denn das Alfred-Kercher-Bad und die Parkhäuser, die von den SWLB verwaltet werden, verzeichnen ein kräftiges Minus. Mit 816 000 Euro fällt es beim Hallenbad so hoch aus wie noch nie. Gegenüber 2018 ist das Minus um 20 Prozent gestiegen. „Warum?“, wollte Stadtrat Dr. Jörg Schaible (CDU) von Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Schneider in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wissen. Weil die Besucherzahlen rückläufig sind, weil die Personalkosten gestiegen sind und weil in die Sanierung des Bades investiert worden ist, so die Antwort von Schneider.