Kornwestheim Das Home-Schooling klappt meistens

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule

Obwohl die PMHG Moodle beim Online-Unterricht nicht nutzt, kam es auch hier zu Komplikationen zum Start ins Unterrichtsjahr 2021. Die Schule verwendet die Plattform Untis. „Und dass es dort zu Störungen kam, verstehe ich nicht ganz“, sagt Schulleiter Gerhard Link. Das sei schließlich ein Wirtschaftsunternehmen, man bezahle Geld für die Nutzung. „Eigentlich müssen die darauf eingestellt sein.“ Nun ist er, vor allem mit Blick auf die Grundschule, gespannt auf die Entscheidung, die an diesem Donnerstag fallen soll. „Generell toppt nichts den Präsenzunterricht“, sagt Link, „aber die Coronazahlen sprechen eine andere Sprache.“ Positiv stimmt den Schulleiter, dass fast allerorts die Erkenntnis reife, „dass sich Schule als sozialer Ort, als Ort der Begegnung nicht wegrationalisieren lässt“.

Die Grundschulen

Auch an der Silcherschule wartet man gespannt die kommenden Entscheidungen ab. Von Systemabstürzen und Serverüberlastungen waren Schulleiterin Petra Götz und ihr Team nicht betroffen. Heimunterricht an der Silcherschule besteht, ähnlich wie an den anderen Grundschulen der Stadt, vor allem aus Arbeitsmaterial, das wöchentlich verteilt und zuhause bearbeitet wird. „Im ersten Lockdown hat das sehr gut geklappt“, so Götz. Eine mögliche Öffnung der Grundschulen sieht sie zwiegespalten. „Grundschulkinder müssten eigentlich in die Schule, ja, aber ich glaube nicht, dass das Infektionsgeschehen das zulässt.“

Dass der Fernunterricht an der Grundschule Pattonville an den ersten Tagen reibungslos verlief, sei der guten und langen Vorbereitung zu verdanken, sagt Schulleiterin Ulrike Schiller. „Wir haben uns im Herbst schon auf die aktuelle Situation vorbereitet und alle Eltern miteinbezogen.“ Die ersten Erfahrungen seien sehr gut – auch, weil die Bereitschaft aller Beteiligten sehr groß sei.

Gute Vorbereitung macht auch Ute Maucher, Direktorin der Schillerschule, für den guten Start in die erste Schulwoche verantwortlich: „Wir haben die Pläne im Hinterkopf.“ Einen technischen Totalausfall habe es ebenfalls nicht gegeben. Von der Landesregierung wünscht sich die Schulleiterin etwas mehr Vorlauf bei neuen Beschlüssen, damit sich die Schule besser vorbereiten könne.

Ernst-Sigle-Gymnasium

"Von der Organisation her ist reiner Fernunterricht leichter als eine Mischform“, stellt Schulleiter Christoph Mühlthaler nach den ersten Erfahrungen am Ernst-Sigle-Gymnasium fest. Damit es keinen Holperstart nach den verlängerten Ferien gab, hätten Leitung und das Kollegium zuvor schon ihre Hausaufgaben zu Technik und Ablauf gemacht. „Wir haben einen pädagogischen Tag gemacht, um alle Kollegen auf einen Stand zu bringen“, so Mühlthaler. Zudem wurden 45 Laptops angeschafft, die an Schüler ausgeliehen wurden. „Bisher hat alles hervorragend geklappt. Es gab keine Probleme bei den Videokonferenzen und das Feedback der Eltern ist sehr positiv“, sagt der Schulleiter und fügt hinzu: „Was immer jetzt entschieden wird, wird sind darauf vorbereitet.“

Theodor-Heuss-Realschule

Gleich am Montagmorgen hätten die Server gestreikt, berichtet Boris Rupnow, Rektor der Theodor-Heuss-Realschule. Am Mittwoch sei außerdem der Messengerdienst webuntis, mit dem Schüler und Lehrer kommunizieren, ausgefallen. Trotzdem ist Rupnow guter Dinge: Nach seinem Gefühl seien sowohl Schüler als auch Lehrer gut organisiert. Insbesondere die Kollegen würden sich für die Unterrichtsplanung rege absprechen. Außerdem hätte die Realschule bereits 30 Laptops, von der Stadt gestellt, an Schüler ohne geeignetes Endgerät vergeben.

Erich-Bracher-Schule

In der Berufsschule in Pattonville ist man technisch auf Stand, und war das teils auch schon vor der Pandemie. „Digitaler Unterricht oder Hybridunterricht sind für uns gut möglich“, sagt Schulleiter Oliver Schmider. Man nutze zudem gut und gerne als Programm MS Teams, noch dazu seien jüngst 140 Tablets für Schüler eingetroffen, die entsprechende Endgeräte nicht zuhause haben. Die Berufsschule hat ergo derzeit weniger Probleme als andere Schulformen. Allerdings gibt es dafür auch die manchmal hohen Ansprüche der Wirtschaft, die zu erfüllen sind, zudem müssen im Sommer stolze 700 Schüler unter Corona-Bedingungen Abschlüsse machen. „Das ist herausfordernd“, sagt Schmider.