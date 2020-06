Kornwestheim „Das ist kein Streich, das ist Zerstörung“

Kornwestheim - Als Seda Simsek die Nachricht erreichte, fragte sie sich, ob sie schon wach ist, oder in einem Albtraum steckt. Am frühen Montagmorgen, feiertags, meldete sich einer ihrer Kunden. Er kam gerade von der Nachtschicht und hatte auf dem Nachhauseweg gesehen, dass jemand die Scheiben an Simseks Friseurgeschäft verschandelt hatte. Die junge Geschäftsfrau fuhr gleich hin. Und nein, „leider war es kein schlechter Traum“, stellte sie fest. In großen gelben Lettern stand eine üble Beleidigung an der Front ihres Kornwestheimer Ladenlokals. Auch das benachbarte Kosmetikgeschäft kam nicht ungeschoren davon, hier war die Scheibe zerstört. Später fand die 24-Jährige ein Kügelchen, das von einem Luftgewehr oder einer Zwille stammen könnte.