Vereinspräsident Michael Uhse behält in schwierigen Zeiten den Überblick. Das Urgestein der Pattonviller sagt: „Wir haben momentan 1307 Mitglieder, das sind rund 200 weniger als zum Ende des vergangenen Jahres.“ Austritte seien zum Jahreswechsel zwar ganz normal, wie die Erfahrung zeige. „Nur fehlen die Neueintritte in den Verein“, so Uhse, der weiß: Als Sportverein fehlen einem derzeit ein wenig die Argumente. „Das härteste Jahr wird dann 2022 werden“, vermutet Uhse, „da zeigen sich dann die endgültigen Auswirkungen.“