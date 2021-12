Kornwestheim Das Jugendzentrum will nicht umziehen

Gebäude an Kantstraße belegt

Seitdem ist immer wieder im Gespräch, zumindest ein Jugendcafé als weiteres Angebot im Innenstadtbereich einzurichten. Zuletzt warf die Kornwestheimer CDU während der Haushaltsberatungen mehrere weitreichende Anträge für eine Gebäude-Rochade ins Rennen, die in etwa so aussähe: Aus der alten Stadtbücherei, der Kantstraße zehn, wird ein Bürgerhaus; das Juz könnte eventuell ins Wette-Center, wo 2023 wohl die Räume von Ravensburger frei werden; ins Juz-Gebäude am Stadtrand kommen dafür die Stücke der stadtgeschichtlichen Sammlung, die derzeit im Kant zehn lagern. Apropos Kantstraße zehn: Um die entspann sich sodann in einem weiteren Ausschuss, dem Verwaltungs- und Finanzausschuss, am Donnerstag eine Debatte. Oberbürgermeisterin Ursula Keck unterstrich, dass zunächst einmal die Katalogisierung der stadtgeschichtlichen Sammlung abgeschlossen werden müsse, bevor das Gebäude für anderes überhaupt zur Verfügung stehen könnte. Sie sei daher „überrascht“ gewesen von den CDU-Anträgen, sagte die OB mit Blick auf einen Juz-Umzug. „Ich war überrascht, dass es so klingt, als würde in Kant zehn ein Schau­depot eingerichtet werden“, sagte hierzu die CDU-Stadträtin Silvia Stier.