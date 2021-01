Kornwestheim Das K schafft es auf ein Buchcover

Am Ende ist es aber doch anders, als man denkt – wie die Stadt in den nächsten Sätzen aufklärt. Was die drei Gebäude gemein haben, ist ihre Auswahl in die Reihen der „Besonderen Tagungs- und Eventlocations 2021“. Nicht ohne Stolz teilt die Stadtverwaltung mit, dass das Kultur- und Kongresszentrum nicht nur in dieser Nachschlagewerk für Ausrichter von Festivitäten dabei ist, sondern das Innere des K, bestuhlt und edel, das Cover ziert.