Kornwestheim Das K sieht wieder aus wie neu

Rund 17 000 Euro hat sich die Stadt die Reinigung des Kultur- und Kongresszentrums kosten lassen. Kein Pappenstiel – aber gut investiertes Geld, wie der Erste Bürgermeister Daniel Güthler bekräftigt. „Das K hat einen Repräsentationscharakter, es ist an einem zentralen Punkt in der Stadt, an dem es die Menschen wahrnehmen“, betont der Erste Bürgermeister, spricht dazu das Thema „Außendarstellung“ an.