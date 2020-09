Kornwestheim Das Kinderspiel und die Geometrie

Rund 20 Kilogramm wiegt die aus Acrylharz gefertigte Figur, die einen kleinen Jungen zeigt, der auf der Straße einen Kreidestrich zieht. Die Skulptur, so Dams, mute „ganz seltsam lebendig“ an. Gaida arbeite mit sehr viel Liebe zum Detail. In der Tat: Der Junge, die Kapuze über den Kopf gezogen, wirkt wie echt, er ist ganz vertieft in sein Spiel.